В Тольятти пассажир отобрал телефон у таксиста, рассердившись на него

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Похищенный сотовый телефон полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

В отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти обратился за помощью местный житель 1957 года рождения, который сообщил, что работает водителем такси, и у него несколько минут назад пассажир выхватил из рук телефон и скрылся. Сумму причиненного ущерба заявитель оценил в 5000 рублей.

Полицейские незамедлительно прибыли по указанному адресу, осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев произошедшего. Оперуполномоченные уголовного розыска составили ориентировку с приметами подозреваемого и описанием похищенного, которую довели до личного состава городских отделов полиции.

Полицейские изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных на многоквартирном доме, на которых запечатлен момент происшествия. Оперативники узнали в злоумышленнике своего подучетного, ранее судимого за имущественное преступление местного жителя 1992 года рождения.

Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина вину в содеянном признал и пояснил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и в ходе словесного конфликта с потерпевшим очень разозлился, поэтому решил забрать сотовый телефон.

Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу.