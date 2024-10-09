В Тольятти 13-летнюю девочку подозревают в убийстве двух сводных сестер

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В городе Тольятти Самарской области 13-летнюю девочку подозревают в убийстве двух младших сводных сестер. Как сообщает Telegram-канал 112, тела девочек двух и пяти лет были обнаружены 8 октября на балконе одной из многоэтажек в Комсомольском районе.

Как пишут местные Telegram-каналы, девочка-подросток сама призналась матери в совершении этого преступления, пишет АиФ- Самара.

«По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего)», - сообщили в СКР по Самарской области.

Следствие распространило кадры осмотра квартиры, в которой произошло убийство. Обстановка в помещениях говорит о том, что семья жила в достатке. В комнатах – хороший ремонт и добротная мебель, порядок не нарушен.