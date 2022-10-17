В Сызрани мужчина в подъезде дома зарезал своего соседа

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Сотрудниками следственного отдела Сызрани возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении убийстве.

13 октября в следственный отдел поступило сообщение о гибели местного жителя, ранее обнаруженного в подъезде одного из жилых домов по улице Мира в Сызрани, с множественными колото-резаными ранами. В рамках проведения первичных следственных действий были установлены очевидцы произошедшего, а также собраны предметы, имеющие доказательственное значение по делу.

По подозрению в убийстве был задержан мужчина, проживавший по соседству с погибшим.

"Накануне между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес оппоненту несколько ударов имевшимся при себе ножом в область расположения жизненно важных органов. Потерпевший от полученных травм скончался", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление мотивов совершения преступления и обстоятельств произошедшего.

Фото: СУ СКР СО