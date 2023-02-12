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В Смышляевке рецидивист обокрал дом

12 февраля 2023 12:42
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В Смышляевке рецидивист обокрал дом

Днем 7 февраля текущего года в отдел МВД России по Волжскому району поступила информация о преступлении, совершенном в пгт. Смышляевка Самарской области.

Прибывшие по адресу полицейские исследовали жилой дом, место происшествия, и обнаружили следы проникновения через разбитое окно.

Как пояснил хозяин дома, пенсионер 1957 года рождения, он выходил по своим делам, а вернувшись, обнаружил, что из шкафа в комнате пропали 18 тысяч рублей.

В ходе осмотра дома эксперт обнаружил и изъял следы пальцев рук и ткани, осколки стекла. Со снега под разбитым окном специалист изъял фотоследы обуви с характерным рисунком протектора.

Несмотря на снег, служебная собака от места проникновения в дом уверенно взяла след и вывела на улицу, где примерно через 50 метров на одном из перекрестков работу закончила.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные провели подворовой обход, установили и опросили возможных очевидцев. Изъяли записи с камеры видеонаблюдения, установленной на соседнем доме. При просмотре видео, оперуполномоченные уголовного розыска предположили, что изображенный на нем мужчина, заглядывающий в окна дома -  освободившийся из мест лишения свободы в июле прошлого года рецидивист.

Полицейские задержали мужчину по месту жительства. Во время обыска в жилище изъяли деньги, одежду и обувь. Житель города Кинель признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил оперуполномоченным, что часть похищенных денежных средств успел потратить на алкоголь.

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