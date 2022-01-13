В Сергиевском районе браконьер застрелил косулю

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9 января на территории общедоступных охотничьих угодий Сергиевского района Самарской области произошёл прискорбный инцидент. Злоумышленник решил добыть мясо или мех сибирской косули и незаконно убил самку этого животного.

Предположительно, он сделал это со снегохода, который впоследствии был изъят как орудие незаконной охоты. Сейчас правоохранители оценивают обстоятельства произошедшего. Размер нанесенного вреда охотничьим ресурсам составил 200 000 рублей. Об этом рассказали представители департамента охоты и рыболовства Самарской области.

Всего с начала 2022 года в Самарской области уже выявлено 24 административных правонарушения в сфере охоты, изъято две единицы огнестрельного оружия, пишет ГТРК Самара.

Несмотря на усилия браконьеров, ученые сообщают, что в регионе стало больше лосей и косуль. Выводы были сделаны после "зимних маршрутных учетов" - изучения численности зверей по их следам.

Фото: pxhere.com