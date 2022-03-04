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В Самарской области задержан за взятку декан одного из крупнейших ВУЗов

4 марта 2022 11:49
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В Самарской области задержан за взятку декан одного из крупнейших ВУЗов

Декан одного из университетов за денежное вознаграждение пообещал жителю Самары выдать свидетельство об обучении без прохождения учебного процесса.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кинельский»  задержали декана факультета повышения квалификации и дополнительного образования одного из Федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования 1973 года рождения, подозреваемого в получении взятки.

По данным оперативников, в марте текущего года, мужчина, находясь в своем служебном кабинете, получил 40 тысяч рублей от жителя Самары  2002 года рождения за составление свидетельства о прохождении обучения по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В» и «С», а также включении слушателя в предоставляемые ГИБДД сведения, без фактического обучения последнего.

В настоящее время по материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

 

Теги: Уголовное дело

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