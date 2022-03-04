В Самарской области задержан за взятку декан одного из крупнейших ВУЗов

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Декан одного из университетов за денежное вознаграждение пообещал жителю Самары выдать свидетельство об обучении без прохождения учебного процесса.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кинельский» задержали декана факультета повышения квалификации и дополнительного образования одного из Федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования 1973 года рождения, подозреваемого в получении взятки.

По данным оперативников, в марте текущего года, мужчина, находясь в своем служебном кабинете, получил 40 тысяч рублей от жителя Самары 2002 года рождения за составление свидетельства о прохождении обучения по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В» и «С», а также включении слушателя в предоставляемые ГИБДД сведения, без фактического обучения последнего.

В настоящее время по материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.