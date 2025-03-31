В Самарской области у жительницы Кировской области нашли 1,2 кг наркотиков

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В декабре прошлого года оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Отрадному во время оперативно-разыскных мероприятий в промышленной зоне возле лесного массива задержали женщину, которая быстрым шагом передвигалась вдоль леса, нервно оглядываясь и вызывая подозрение внешним видом.

В сумке и арендуемой женщиной квартире полицейские обнаружили и изъяли свыше 750 свертков с героином, общей массой свыше 1200 граммов, что законодатель относит к особо крупному размеру.

Допрошенная в качестве подозреваемой в покушении на преступления, предусмотренные ч.4,5 ст.228.1 УК РФ, женщина подробно рассказала, почему согласилась на противоправное предложение анонимного куратора о «быстром и легком» заработке, раскаялась, выразила готовность сотрудничать со следствием.

В ходе предварительного расследования следователями полиции назначен и проведен ряд сложных комплексных экспертиз, установлены и допрошены свидетели, проведены обыски, собран характеризующий материал, выделены в отдельное производство материалы проверки в отношении лиц, организовавших деятельность обвиняемой и сбывшей ей запрещенные вещества.

По ходатайству следствия подозреваемой на период расследования судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время женщине вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.