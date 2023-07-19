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В Самарской области расследуют дело о взятке в 250 тысяч в правоохранительных органах

19 июля 2023 13:10
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В Самарской области расследуют дело о взятке в 250 тысяч в правоохранительных органах

В июне 2023 года УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность сотрудника ГУ ФССП России по Самарской области, причастного к получению денежных средств в размере 250 тыс. рублей для дальнейшей их передачи в качестве взятки неустановленному лицу из числа руководителей вышеупомянутой структуры.

В результате осуществленного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что указанное должностное лицо организовало коррупционную схему по отмене исполнительских сборов по исполнительному производству в отношении жителей г. Самары за вознаграждение в размере половины от их суммы.

На основании переданных УФСБ материалов СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.291.1 УК РФ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные
 на установление всех обстоятельств произошедшего.

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