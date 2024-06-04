В Самарской области подельники наворовали металла на 37 тысяч рублей

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В апреле текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району с заявлением обратился начальник службы безопасности одного из животноводческих предприятий. Он сообщил, что из складского помещения похищены металлические баллоны из-под фреона. Ущерб составил свыше 37 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили работников организации, проверили близлежащие места скупки металлолома, изучили записи с видеокамер, установленных на территории предприятия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых. Ими оказались два жителя Кинель-Черкасского района – мужчина 1984 года рождения и ранее судимый мужчина 1977 года рождения.

Подозреваемых доставили в отдел полиции. В ходе опроса они пояснили, что, во время распития спиртных напитков решили похитить металл, с целью дальнейшей продажи. Для этого, подъехав к местной фабрике на грузовом автомобиле, принадлежащем одному из них, злоумышленники проделали проем в бетонном заборе при помощи кувалды. Проникнув на территорию складского помещения, похитили металлические баллоны, в дальнейшем сдав их в пункт приема металлолома.

В отношении подозреваемых следственным отделом О МВД России по Кинель-Черкасскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража» .

Похищенное имущество сотрудниками полиции изъято и возвращено законному владельцу.