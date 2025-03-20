В Самарской области пенсионера обманули на сумму более 1 млн рублей

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В отдел полиции обратился 72-летний местный житель с заявлением о хищении суммы более 1 млн рублей.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного человека, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил местного жителя, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ. Житель Самарской области передал хранящуюся дома сумму более 1 млн рублей неизвестному возле подъезда. Спустя непродолжительное время пенсионер понял, что стал жертвой обмана. После чего мужчина обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.



Не верьте срочным требованиям: мошенники часто создают искусственную спешку, чтобы вы не успели подумать.

Проверяйте информацию: Уточняйте данные через официальные источники (сайт банка, горячая линия).

Сообщайте о мошенничестве: Если вы стал жертвой, сразу обратитесь в банк и правоохранительные органы.17:44