В Самарской области остановили автомобиль с 5 кг наркотиков

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Прокуратура Красноярского района Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы г. Тюмени. Она обвиняется по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

По версии следствия, в августе 2023 г. инструктор тюменской автошколы получила от неустановленного лица сведения о нахождении на территории Саратовской области тайника с оптовой партией наркотических средств.

В назначенном месте она забрала свыше 5 кг синтетического наркотического средства, которое спрятала в автомобиле и перевезла на территорию Самарской области, чтобы организовать закладку и передать ее координаты соучастнику.

На территории Красноярского района Самарской области автомобиль с запрещенными веществами был остановлен сотрудниками правоохранительных органов. Наркотики обнаружены и изъяты из незаконного оборота.

Уголовное дело направлено в Красноярский районный суд для рассмотрения по существу.

В отношении неустановленного лица расследование продолжается.