В Самарской области браконьеры застрелили двух косуль

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Комитет охоты и рыболовства по Самарской области сообщил о случае браконьерства в регионе: 4 марта на территории охотничьего угодья в Ставропольском районе местные жители убили двух сибирских косуль — самку и самца.

Сибирскую косулю внесли в Красную книгу Томской области и Красноярского края.

«О происшествии незамедлительно доложили в дежурную часть территориального отдела полиции. По результатам осмотра изъяты орудия охоты, транспорт, на котором осуществлялась добыча и транспортировка животных, а также предметы и объекты, имеющие отношение к делу. По данному факту возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты», — рассказали в ведомстве.

Если вина браконьеров будет доказана, то им грозит до двух лет лишения свободы, пишет 63.ру.