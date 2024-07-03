В Самарское СИЗО не попали деньги из Узбекистана

Сотрудники оперативного отдела учреждения совместно с отделом безопасности пресекли доставку денежных средств республики Узбекистан, которые были обнаружены в передаче.
В ходе досмотра передачи обнаружено и изъято 20 000 сом, спрятанных ухищренным способом в кармане брюк.
По данному факту проводится проверка.
Напоминаем, что передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет за собой ответственность по статье 19.12 КоАП РФ.