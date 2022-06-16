В Самаре заключен под стражу сторож производственной базы, обвиняемый в убийстве плотника

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Куйбышевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1978 года рождения, обвиняемого в убийстве.

11 июня в помещении охраны на территории производственной базы в Куйбышевском районе Самары было обнаружено тело мужчины 1973 года рождения с признаками насильственной смерти в виде колото-резанного ранения груди

"По подозрению в совершении преступления сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области был задержан мужчина, работавший сторожем данной базы. В ходе допроса он пояснил следователям, что накануне вечером распивал напитки с погибшим, выполнявшим работу плотника, в помещении охраны. На фоне оскорблений со стороны последнего между мужчинами возник конфликт, переросший в драку, в ходе которого подозреваемый схватил нож и нанес оппоненту удар в грудь, после чего собрал вещи и покинул место происшествия. Потерпевший от полученных травм скончался на месте", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СКР СО