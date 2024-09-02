В Самаре задержали подозреваемого в краже велосамоката у ребенка

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Неоднократно судимый житель города Самары продал его случайному прохожему.

В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре, в вечернее время суток, поступило сообщение о пропаже детского велосамоката. В ходе разговора с заявителем – местным жителем 1993 года рождения, полицейские выяснили, что имущество он хранил на лестничной площадке в подъезде дома, расположенного на ул. Физкультурной. Сумма причиненного ущерба составила 13000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции подробно опросили заявителя, осмотрели прилегающую к месту преступления территорию, изучили записи с камер видеонаблюдения. Ориентировку с приметами похищенного и предполагаемого злоумышленника довели до личного состава, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Спустя непродолжительное время экипаж патрульно-постовой службы полиции 2 роты полка ППСП Управления МВД России по г. Самаре в составе капитана полиции Виталия Василенко и старшего сержанта полиции Виктора Сарсенова обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, возле одного из домов на ул. Победы. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее неоднократно судимый местный житель 1997 года рождения признался в краже детского транспортного средства и сообщил, что продал его случайному прохожему.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного району СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».