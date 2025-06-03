В Самаре продлили арест обвиняемой в убийстве экс-мэра Тархова

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Самарский районный суд продлил аресты Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, передает ТАСС.

"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей [Тарховой] < …> по 2 августа включительно", - сказала судья.

Как пояснила представитель следствия, ходатайствовавшая о продлении ареста Тарховой, в связи с большим объемом следственных мероприятий часть судебных экспертиз еще не готова. Ходатайство поддержал представитель гособвинения и адвокаты потерпевших по делу. Они считают, что при избрании иной меры пресечения обвиняемая может повлиять на ход следствия. Ее защитник просил избрать Тарховой более мягкую меру пресечения ввиду того, что она активно сотрудничает со следствием.

Ранее 31 марта суд Самарского района продлил арест Тарховой до 2 июня. Общий срок ее содержания под стражей с учетом его нового продления составит 6 месяцев при установленном сроке предварительного следствия до 3 августа.