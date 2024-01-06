В Самаре продавец-кассир расплачивалась в магазинах чужой банковской картой

75

В полицию в Самаре поступило сообщение от местной жительницы 1991 года рождения о пропаже банковской карты и списании с нее денежных средств в размере более 4000 рублей, за покупки, которые она не совершала.

В ходе опроса заявительница рассказала сотрудникам полиции, что обнаружила пропажу на кассе в магазине. Выявив недостачу на счету, женщина незамедлительно заблокировала банковскую карту и обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска изучили финансовые документы и установили, что картой расплачивались в магазинах не только областного центра, но и в Новокуйбышевске. Оперуполномоченные опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах. В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой - жительницы Безенчукского района, работающей продавцом-кассиром в одной из местных торговых точек. В содеянном она призналась и пояснила полицейским, что приехала в гости к своей знакомой, проживающей в Ленинском районе областного центра. Примерно в 10 часов утра она решила сходить в магазин и по дороге, возле отделения банка, нашла банковскую карту, после чего решила попробовать расплатиться ей в магазине. После удачного списания чужих денег женщина продолжила оплачивать свои покупки, в том числе в Новокуйбышевске, куда приехала также погостить у приятельницы.

Уоловное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая возместила потерпевшей причиненный материальный ущерб в полном объеме.