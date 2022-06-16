В Самаре полицейскими задержан подозреваемый в даче взятки патологоанатому

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По данным полицейских, незаконное денежное вознаграждение предназначалось за выдачу медицинских справок неуполномоченным лицам и разглашение информации, необходимой для сотрудников ритуального агентства.

Как следует из материалов уголовного дела, житель областного центра 1983 года рождения - сотрудник компании, оказывающей ритуальные услуги, с 2018 по 2021 годы передал работнику патологоанатомического отделения одного из медицинских учреждений города денежные средства в качестве взятки, на общую сумму более миллиона рублей. По данным полицейских, незаконное денежное вознаграждение предназначалось за выдачу медицинских справок неуполномоченным лицам и разглашение медицинской информации, необходимой для сотрудников ритуального агентства.

По материалам, собранным сотрудниками полиции, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает, что законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность как за получение взятки, так и за ее дачу и посредничество.