В Самаре наркозависимый отец троих детей хранил кокаин на 45 тысяч рублей

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Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по городу Самаре поступила информация о том, что ранее судимый за хранение запрещенных веществ многодетный местный житель причастен к незаконному обороту наркотиков.

Для проверки полученной информации полицейские организовали мероприятия, во время которых возле одного из домов на улице Солнечной в дневное время задержали наркозависимого 34-летнего местного жителя. В присутствии понятых у мужчины из сумки и дома, из деревянной чашки в одном из кухонных шкафчиков, изъяли свертки с порошкообразным веществом.

По данным полицейских стоимость изъятого у отца троих детей кокаина на черном рынке может достигать 45 тысяч рублей.

Следователю СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по г. Самаре мужчина пояснил, что заказывал наркотики через сеть Интернет для собственного употребления.

Безработному жителю Самары предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу.