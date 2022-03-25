В Самаре мошенник получил 50 тысяч рублей за якобы оказание помощи в получении водительских удостоверений

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По данным полицейских, подозреваемый - ранее не судимый, безработный местный житель 1989 года рождения, находясь в Октябрьском районе областного центра получил незаконное денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей якобы за оказание помощи в получении водительского удостоверения категории «В» без прохождения обучения в установленном порядке и без сдачи теоретической и практической части экзаменов.

В настоящее время по материалам, собранным оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Самаре, СУ СК России по Самарской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

ГУ МВД России по Самарской области напоминает, что законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность как за получение взятки, так за ее дачу и посредничество во взяточничестве. Если вам предлагают взятку или провоцируют на получение взятки, если вас вынудили или вынуждают дать взятку, сообщите об этом в правоохранительные органы. Вы будете освобождены от уголовной ответственности, а лица, предлагающие взятку или вымогающие ее, понесут заслуженное наказание.