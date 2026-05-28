В Приволжском районе мужчина ударил ножом сожителя знакомой

В декабре прошлого года в дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району поступило сообщение из лечебного учреждения о госпитализации 47-летнего местного жителя с ножевым ранением, полученным в ходе бытового конфликта.

Для установления обстоятельств и задержания злоумышленника на указанный пострадавшим адрес выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Полицейские осмотрели место происшествия – подъезд одного из домов, зафиксировали следы крови, в коридоре обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления – кухонный нож с наслоениями вещества бурого цвета и другие вещественные доказательства, а в указанной раненым мужчиной квартире задержали местного жителя.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ранее не судимый 68-летний мужчина выразил готовность сотрудничать со следствием и пояснил, что в вечернее время находился в своей квартире со знакомой и распивал алкогольные напитки. Через некоторое время в дверь квартиры начал стучать ее сожитель, требуя выйти для выяснения отношений. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он долго не открывал дверь, но в какой-то момент не справился с эмоциями, вышел на лестничную площадку и ударил его ножом в живот.

Приволжский районный суд Самарской области признал доказательства, собранные сотрудниками полиции, достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств, мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.