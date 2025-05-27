В Отрадном росгвардейцы предотвратили кражу батарей отопления

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При несении службы в вечернее время двигавшийся по маршруту патрулирования в городе Отрадный экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от дежурного сообщение о преступлении. Помощь стражей правопорядка потребовалась в доме, расположенном на улице Советской.

По прибытии на место происшествия патрульные обнаружили неизвестного, который пытался похитить из нежилого дома батареи отопления. Увидев росгвардейцев, мужчина попытался скрыться, но безуспешно – его задержали.

Сотрудники Росгвардии выяснили, что житель Отрадного 1987 года рождения спланировал хищение заранее: приготовил батареи к выносу, но ему помешали довести противоправное деяние до конца. Стражи правопорядка передали правонарушителя своим коллегам для дальнейшего разбирательства.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 «Покушение на кражу» Уголовного кодекса Российской Федерации.