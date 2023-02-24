В Новокуйбышевске вор пытался убежать из магазина с бутылками виски

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В полицию Новокуйбышевска обратилась представитель одного из магазинов города, которая сообщила, что неизвестный пытался похитить из торгового зала алкогольную продукцию на общую сумму более 2 000 рублей.

В дневное время в торговый зал зашел мужчина, взял с витрины две бутылки виски и положил их в пакет, после чего побежал, минуя кассовую зону, к выходу. Работник магазина догнала злоумышленника на улице и отобрала пакет с похищенным имуществом. Похититель скрылся с места происшествия в ближайших дворах. Оперуполномоченный уголовного розыска при изучении видеозаписей узнал в подозреваемом своего подучетного - местного жителя 1980 года рождения. Кроме того, при просмотре видеозаписей установлено, что днем ранее, этим же мужчиной совершено хищение средств гигиены на сумму более 2 700 рублей. Полицейские, располагая информацией о возможных местах нахождения ранее судимого за совершение имущественных преступлений, хранение наркотических средств, в течение суток задержали его по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный в ходе опроса вину в содеянном признал и пояснил, что похищенные средства гигиены он продал случайному прохожему за 800 рублей, вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Отделом дознания ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело