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В Новокуйбышевске продавщица, не закрыв двери торгового павильона до конца, лишилась выручки

22 сентября 2022 09:29
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В Новокуйбышевске продавщица, не закрыв двери торгового павильона до конца, лишилась выручки

В отдел МВД России по г. Новокуйбышевску обратилась за помощью владелица одной из торговых точек города. Заявительница сообщила полицейским, что во время ее отсутствия из павильона, расположенного в торговом центре, похищены денежные средства в сумме 7000 рублей.

В ходе опроса потерпевшая пояснила, что покинув рабочее место, она прикрыла павильон рольставнями, оставив небольшой промежуток открытым.  Вернувшись, обнаружила пропажу денег, находящихся в ящике рабочего стола. 

При осмотре места совершения происшествия сотрудники полиции изъяли следы пальцев рук с поверхности стола, пригодные для идентификации. При проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность изъятых следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности. Информацию эксперты передали оперуполномоченным уголовного розыска, которые задержали в одном из парков города жителя Чапаевска 1985 года рождения, ранее судимого за убийство, разбой, грабеж, кражи и побег из-под стражи. Оперативники доставили мужчину в городской отдел МВД России по г. Новокуйбышевску для дальнейшего разбирательства.

При опросе задержанный признался в содеянном и пояснил, что проходя по коридору торгового центра, заметил не до конца закрытые рольставни входа в один из павильонов. Удостоверившись, что за ним никто не наблюдает, поднял их, чтобы пролезть в помещение, нашел денежные средства в ящике стола, забрал и скрылся.

В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску по признакам преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение и с причинением значительного ущерба»», возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд для рассмотрения по существу. Следователь разъяснил потерпевшей порядок искового производства.

Сотрудники полиции предостерегаю: даже если вы покидаете рабочее место, где хранятся ценные вещи и денежные средства, на короткое время, закрывайте двери на замок.

Теги: Кража

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