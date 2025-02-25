В Кинеле эксперт брала взятки за установление инвалидности

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Кинельский районный суд Самарской области вынес приговор в отношении руководителем экспертного состава главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области. Она обвиняется по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток должностным лицом в значительном и в крупном размерах за совершение незаконных действий), по ч. 2 ст. 290.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).

В ходе судебного следствия установлено, что в 2019-2022 годах руководитель экспертного состава главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области получала денежные средства в размерах от 100 000 рублей за установление инвалидности гражданам, не имеющим заболеваний, с выдачей справок об инвалидности, а в одном случае являлась посредником в даче взятки за незаконное установление инвалидности гражданину.

При проведении обыска у нее в квартире был обнаружен незаконно хранящийся пистолет, пригодный для стрельбы.

Суд, проверив представленные стороной обвинения доказательства, признал подсудимую виновной и назначил ей наказание по совокупности преступлений в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных медицинских организациях на срок 4 года.

Приговор в законную силу не вступил.