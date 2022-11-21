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В Чапаевске ищут вора, похитившего сумку с прилавка

21 ноября 2022 10:08
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В Чапаевске ищут вора, похитившего сумку

19 ноября   текущего года в ОМВД России по г. Чапаевску за помощью обратилась  местная  жительница 1967 г.р. Потерпевшая рассказала, что около 13 часов, когда она находилась на территории Центрального рынка по адресу г. Чапаевск ул. Гражданская 7,  неизвестный мужчина похитил её сумку, которая лежала прилавке. В сумке находилось около 50 000 р. 

Полицейские выехали по указанному адресу, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия. Оперуполномоченные, составили и распространили ориентировку с описанием примет предполагаемого злоумышленника, которую довели до личного состава, подразделений Росгвардии и организаций правоохранительной направленности.

В ОМВД России по г. Чапаевску, в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», возбуждено уголовное дело. В службы и подразделения чапаевской полиции дознавателем направлены отдельные поручения для проведения разыскных мероприятий.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению и розыску подозреваемого.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 25-30 лет, рост 170-175 см., крепкого телосложения, лицо круглое, глаза карие, волосы темные, стрижка короткая, носит бороду.

Был одет: куртка черного цвета, брюки спортивные черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (84639) 2-28-55, 8 (84639) 2-02-24 или 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

Теги: Кража

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