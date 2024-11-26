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В Борском районе мужчина, убедившись, что его никто не видит, украл 268 тыс. у 89-летней бабушки из сумки

26 ноября 2024 10:05
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В Борском районе мужчина, убедившись, что его никто не видит, украл 268 тыс. у 89-летней бабушки из сумки

В сентябре текущего года в дежурную часть отдела полиции Борскому району обратилась 89-летняя женщина с заявлением о краже из дома денежных средств в размере 268 000 рублей.

Сотрудники полиции, незамедлительно выехали на место происшествия. Произвели осмотр, осуществили подворный обход, изъяли необходимые улики.

При опросе потерпевшей полицейские выяснили, что в тот день она попросила ранее незнакомого ей молодого человека подвезти до дома. В машине на заднем сиденье находился еще один мужчина. Водитель автомобиля занес сумки домой, после чего уехал.

Вскоре хозяйка дома обнаружила пропажу крупной суммы денежных средств.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность водителя и опросили.

Мужчина рассказал, что увидел ранее незнакомую пожилую женщину, идущую вдоль дороги и предложил довезти ее до дома. При этом, в автомобиле с ним был его брат, который находился в алкогольном опьянении.

Сотрудники полиции задержали предполагаемого злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса мужчина, ранее судимый за кражу, вину в содеянном признал и сообщил полицейским, что находился в автомобиле брата в состоянии алкогольного опьянения. Услышав, как в машину села женщина, тут же уснул и проснулся уже возле незнакомого дома. Зайдя в жилище, он увидел сумку, из которой виднелся пакет с денежными купюрами. Убедившись, что его никто не видит, забрал пакет и вернулся обратно в машину. Украденные деньги в дальнейшем потратил на собственные нужды.

В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Борское» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением крупного ущерба).

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