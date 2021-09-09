Угонщики автомобилей из Кинель-Черкасского района пойдут под суд

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Следственным отделом Отрадного завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Кинель – Черкасского района Самарской области. В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, связанное с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления", "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)".

"В апреле 2021 года мужчина 2002 года рождения совместно с ранее знакомыми ему жителями Кинель-Черкасского района Самарской области, не достигшими совершеннолетнего возраста, совершали угоны транспортных средств. Согласно разработанному плану совершения преступления, мужчина и молодой человек 2004 года рождения проникали в транспортное средство через открытую дверь багажника, после чего приводили автомобиль в движение, замыкая провода в замке зажигания. В это время, девушка 2006 года рождения наблюдала за тем, чтобы указанные преступные действия не были обнаружены посторонними лицами", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Следователями выявлено 4 эпизода преступной деятельности обвиняемых.

Кроме того, указанные несовершеннолетние лица так же совершили угон транспортного средства с целью последующей поездки на нем по территории населенного пункта. При этом, девушка также проникла в автомобиль через не запертую дверь багажного отделения, после чего обеспечила доступ в него своему подельнику, который запустил двигатель ключом, обнаруженным в замке зажигания.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК СО