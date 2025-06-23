У жителя Отрадного нашли наркотиков на 215 тысяч рублей

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В марте текущего года оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по городу Отрадному во время оперативно-разыскных мероприятий на территории города на одной из улиц в ночное время заметили мужчину в одежде черного цвета, он быстрым шагом передвигался между домов.

Полицейские остановили прохожего, представились и попросили предоставить документы для проверки. Во время общения оперуполномоченные выявили у ранее судимого за хранение наркотиков местного жителя признаки наркотического опьянения и направили его в медицинское учреждение для освидетельствования, от которого он отказался.

Полицейские в присутствии понятых провели личный досмотр мужчины и осмотр его квартиры, обнаружили и изъяли 80 свертков с метадоном, общей массой около 24 граммов. По данным полицейских стоимость изъятого наркотика на черном рынке может превышать 215 тысяч рублей.

В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.