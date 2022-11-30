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Тольяттинский букмекер-мошенник похитил более 100 тысяч рублей у астраханца

30 ноября 2022 10:24
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Тольяттинский букмекер-мошенник похитил более 100 тысяч рублей у астраханца

Занимающегося мошенничество 24-летнего тольяттинца обязали возместить жителю г. Астрахани материальный ущерб в размере 106 тысяч рублей. Стимулом к погашению задолженности стали примененные судебным приставом-исполнителем меры.

Информацию о возможности легкого заработка путем ставок на спорт пострадавший увидел в одной из социальных сетей. Злоумышленник предложил жителю г. Астрахани испытать удачу и попросил игрока перевести ему 106 тысяч рублей на карту. Данная сумма якобы предназначалась для оплаты комиссии. Однако, свой обещанный «выигрыш» астраханец так и не получил. Букмекер-мошенник, обогатившись, удалил аккаунт в социальной сети и перестал выходить на связь.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Вина тольяттинца была доказана. Суд назначил мужчине наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно и обязал выплатить пострадавшему материальный ущерб в размере 106 тысяч рублей.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района №1 г. Тольятти. Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о последствиях неисполнения решения суда. Несмотря на это житель «Автограда» так и не приступил к погашению задолженности.

В рамках исполнительного производства сотрудник Службы вынес в отношении должника постановление об ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего должнику имущества.

Принятые меры побудили парня возместить материальный ущерб. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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