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Россияне стали больше тратить на онлайн-шопинг: средний чек вырос на 40%

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Россияне стали больше тратить на онлайн-шопинг: средний чек вырос на 40%

Почта Mail и цифровая логистическая платформа СДЭК проанализировали, как изменились привычки пользователей в онлайн-шопинге в первом полугодии 2026 года. Аналитики выяснили, что теперь они приобретают не только товары для ежедневных задач, но и совершают крупные плановые покупки.

По данным Почты Mail, за первое полугодие количество чеков онлайн-покупок выросло в 2,2 раза, а средний чек — на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего приобретали цифровые товары и подписки –– на них приходится каждая третья покупка (35%). Следом в топе одежда и обувь (20%), детские товары, а также книги и канцтовары –– по 16% соответственно. На категорию «Развлечения» пришлось 13% покупок. При этом, относительно аналогичного периода прошлого года вырос спрос на товары для детей –– их совокупная доля увеличилась с 40% до 45%.

Пользователи также стали чаще совершать покупки прямо из контента. Ежедневное количество заказов из шопсов — публикаций ВКонтакте со ссылкой на покупку — за первое полугодие 2026 года выросло в 25 раз. Повышенным спросом пользуются товары из категорий: «Красота и здоровье», «Дом и дача», «Гардероб», «Бытовая техника», «Спорт и отдых».

Аналитики СДЭК подтверждают рост интереса россиян к онлайн-шопингу. В 2026 году сервис доставил на 12% больше заказов из интернет-магазинов, чем годом ранее. Одной из наиболее востребованных категорий стала доставка продуктов питания –– за последний год она выросла на 23%.

Высокий интерес к онлайн-шопингу наблюдается не только в Москве и области. По данным Почты Mail, среди регионов-лидеров по числу покупок –– Ленинградская область (58%), Краснодарский край (22%) и Свердловская область (20%). Аналитика СДЭК показывает схожую географию спроса: помимо столиц, в число наиболее активных городов по количеству интернет-заказов стабильно входят Екатеринбург и Новосибирск.

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