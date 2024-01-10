Тольяттинец похитил алкоголь с прилавка супермакета

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В отдел полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился представитель одного из филиалов сетевого магазина, который сообщил, что придя на работу, обнаружил повреждение входной двери и недостачу алкогольной продукции на витрине. Сумма ущерба составила свыше 17 000 рублей.

Сотрудники органов внутренних дел осмотрели место происшествия, изъяли документацию, опросили работников магазина. При просмотре записей с камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке, сотрудники полиции установили личность злоумышленника, им оказался местный житель 2001 года рождения.

Располагая информацией о местах возможного нахождения подозреваемого, сотрудники уголовного розыска задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса местный житель вину в противоправном деянии признал и пояснил, что в магазин проник путем отжатия двери. Похищенную алкогольную продукцию мужчина выпил.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении 22-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».