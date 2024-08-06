Тольяттинец не смог совладать с эмоциями и избил бывшую сожительницу

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В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местной жительницы 1992 года рождения с травмами, полученными в ходе бытового конфликта.

Для установления обстоятельств произошедшего в больницу выехали сотрудники территориального органа внутренних дел. Полицейские изъяли документацию и опросили пострадавшую, которая пояснила, что в тот день находилась у знакомых в гостях. Через некоторое время пришел бывший сожитель, с которым на почве ревности произошел конфликт, который закончился тем, что мужчина нанёс заявительнице несколько ударов кулаками в область головы. В результате конфликта женщина была госпитализирована в медицинское учреждение.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред. Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали и доставили в ближайший отдел полиции подозреваемого для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса ранее судимый местный житель 1985 года рождения пояснил, что в момент ссоры он не смог справиться со своими эмоциями и ударил женщину.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.