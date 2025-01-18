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Студентов-хакеров из Сызрани будут судить

18 января 2025 09:48
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Студентов-хакеров из Сызрани будут судить

В Самарской области направлено в суд дело студентов с криминальным талантом, которые использовали взломанные страницы граждан в сети Интернет для оформления займов

Противоправными действиями злоумышленников 89 жителям региона и 8 микрофинансовым организациям причинен материальный ущерб на сумму свыше 280 тысяч рублей.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» завершено предварительное расследование уголовных дел, возбужденных в отношении двух 20-летних уроженцев города Сызрань. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Полицейские установили, что в период с июня по ноябрь 2023 года злоумышленники приобретали неактивные сим-карты различных операторов связи. С помощью специальных программ проверяли абонентские номера на наличие ранее зарегистрированных страниц на портале, созданном для получения различных услуг в электронном виде. В случае обнаружения, сообщники получали доступ к персональным данным граждан, что позволяло им оформлять на этих людей займы. Полученные денежные средства выводились на счета, контролируемые злоумышленниками.

Противоправная деятельность студентов колледжа пресечена сотрудниками Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Самарской области.

Как рассказала начальник специализированного следственного отделения СУ МУ МВД России «Сызранское» майор  юстиции Екатерина Сыромятникова: «Следователями в рамках расследования данного уголовного дела выполнен большой объем работы: установлено и признано потерпевшими 89 жителей региона и представители 8 микрофинансовых организаций, проведены обысковые мероприятий по местам жительства фигурантов, более 15 выемок договоров и иных финансовых документов, установлены и допрошены около 100 свидетелей и потерпевших. В качестве доказательств противоправной деятельности, следствием изъято большое количество документации, которая изучена, проанализирована и приобщена к уголовному делу, материалы которого составляют 36 томов».

Благодаря профессиональным действиям следователя и оперуполномоченных, больше половины потерпевших во время расследования причинённый ущерб возмещён в полном объёме.

 В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением в отношении ранее не судимых фигурантов направлено в суд для рассмотрения по существу. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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