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Шенталинец во время конфликта скинул женщину с кровати на пол и избил ногами

18 декабря 2024 13:30
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Шенталинец во время конфликта скинул женщину с кровати на пол и избил ногами

В сентябре текущего года в дежурную часть ОМВД России по Шенталинскому району поступило сообщение от местной жительницы, которая  сообщила, что сожитель нанес ей побои.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции убедились, что жизни местной жительницы ничего не угрожает, медицинская помощь не требуется.

Женщина рассказала полицейским, что сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время словесного конфликта скинул ее с кровати на пол и нанес ногами не менее 10 ударов в голову и по другим частям тела.

Участковый уполномоченный полиции  и оперуполномоченный уголовного розыска задержали ранее судимого за имущественные преступления мужчину 1990 года рождения, который признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что выпил спиртное, приревновал любимую и не смог сдержать эмоции.

Полицейские доставили задержанного в медицинское учреждение для освидетельствования, которое подтвердило факт опьянения. Так же сотрудники полиции установили, что ранее сожитель уже наносил побои заявителю, за что мировым судом привлекался к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Шенталинскому району злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). Уголовное дело с обвинительным актом в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу.

 

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