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Самарские полицейские устанавливают личность и местонахождение мошенницы

21 марта 2023 11:25
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Самарские полицейские устанавливают личность и местонахождение мошенницы

Местная жительница лишилась золотых украшений под предлогом снятия порчи.

 В ходе опроса пенсионерка пояснила, что к ней по объявлению о сдаче жилплощади пришла незнакомка и," почувствовав негативную энергию" в квартире, предложила хозяйке  снять порчу с помощью золотых украшений. Доверчивая женщина не раздумывая согласилась. Только спустя несколько часов после «успешного» обряда, пенсионерка не обнаружила своего имущества и обратилась в полицию.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело.

Приметы разыскиваемой: на вид 18-20 лет, рост 160-165 см., среднего телосложения, волосы темного цвета. Одета во все темное, при себе сумка коричневого цвета.

Полицейские убедительно просят всех, кто обладает информацией о личности или местонахождении разыскиваемой, или пострадал от ее действий, сообщить об этом по телефонам: 8 (846) 262-27-11, 373-76-40 или 102. Связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшет. Конфиденциальность гарантирована.

Теги: Мошенники

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