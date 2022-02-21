Самарец взял два кредита и перечислил мошенникам 850 тысяч рублей

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Будьте бдительны!

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

30-летнему художнику из Самары, поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Он сообщил мужчине, что на него оформлена заявка на кредит. И для того, чтобы деньги не были перечислены другому лицу ему необходимо взять кредит и перевести всю сумму на указанные злоумышленником телефонные номера В результате потерпевший взял два кредита и перечислил деньги по указанным злоумышленником номерам на общую сумму порядка 850 000 р.. По данному факту возбуждено уголовное дело.