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Самарец взял два кредита и перечислил мошенникам 850 тысяч рублей

21 февраля 2022 09:34
309
Самарец взял два кредита и перечислил мошенникам 850 тысяч рублей

Будьте бдительны!

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи. 

30-летнему художнику из Самары, поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Он сообщил мужчине, что на него оформлена заявка на кредит. И для того, чтобы деньги не были перечислены другому лицу ему необходимо взять кредит и перевести всю сумму на указанные злоумышленником телефонные номера В результате потерпевший взял два кредита и перечислил деньги по указанным злоумышленником номерам на общую сумму порядка 850 000 р.. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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