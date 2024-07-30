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Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным предложениям о заработке от незнакомцев.

Жителю Самары 1978 года рождения, работающему прорабом, позвонил неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе. Мужчину заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ему подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них заработок. В течение месяца самарец вложил в так называемое «выгодное предложение» около 500 тысяч рублей, а когда собеседник перестал выходить на связь, понял, что потерял все деньги и попался на уловку злоумышленника. Мужчина обратился в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.