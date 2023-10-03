Самарец перевел мошенникам более 6 млн рублей, когда решил сменить тариф

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35-летний житель Самары решил сменить тарифный план сотового оператора, зашел на сайт поставщика мобильной связи и заполнил данные для создания личного кабинета. Через некоторое время ему позвонил неизвестный, который представившись представителем сотового оператора, сообщил о том, что замечена нежелательная активность с личными данными самарца и мошенниками с его сим-карты уже списана сумма в три раза превышающая ежемесячную абонентскую плату. Негодуя, мужчина последовал предложенной инструкции по возвращению денежных средств, зашел в мобильный банк и сделал так называемый «тестовый перевод» на указанный счет.

Злоумышленник убедил мужчину в том, что для завершения проверки нужно продиктовать код из смс. Когда было названо трехзначное число, со счета мужчины списались его накопления в размере более 6 млн. рублей. Разговор прервался и, осознав, что самостоятельно помог мошеннику заполучить его денежные средства, самарчанин незамедлительно обратился в полицию за помощью. Возбуждено уголовное дело.