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Самарец обвиняется в хищении порядка 2000 метров Интернет-кабеля

24 июля 2025 11:57
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Самарец обвиняется в хищении порядка 2000 метров Интернет-кабеля

В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре обратились представители одной из телекоммуникационных компаний с заявлением о пропаже имущества – кабеля.

Сотрудники полиции выяснили, что в течение короткого времени жители шести домов лишились доступа к Интернету: на ул. 22 Партсъезда, ул.Нагорной, ул.Ново-Вокзальной, ул.Стара-Загора и ул.Фадеева. По данным сотрудников полиции противоправные действиями злоумышленника похищено и выведено из строя порядка 2000 метров Интернет-кабеля. Материальный ущерб, причиненный телекоммуникационной компании, согласно представленным документам, превысил 35 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели места происшествий, изъяли следы и предметы, опросили жильцов домов, что позволило установить хронологию событий. Проверили места вероятного сбыта похищенного.

Изучив собранные материалы, оперативники предположили, что к хищениям причастен ранее судимый житель Самары.  Располагая информацией о местах его возможного нахождения, сотрудники уголовного розыска задержали мужчину 1980 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.158 УК РФ, задержанный признал вину в совершении шести противоправных деяний и сообщил дознавателю, что систематически совершал кражи телекоммуникационного оборудования из подъездов жилых домов. Используя плоскогубцы, которые всегда носил с собой, он демонтировал Интернет-кабели, затем обжигал провода на костре и сдавал их в пункты приема металлолома.

Часть похищенного кабеля полицейские изъяли из тайника, оборудованного подозреваемым в доме, расположенном на ул. Г. Димитрова областного центра.

В настоящее время обвиняемому вручена копия обвинительного акта, уголовное дело  направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

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