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Самарец обокрал знакомую у нее в гостях

20 января 2024 12:05
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Самарец обокрал знакомую у нее в гостях

В дежурную часть отдела полиции по Ленинскому району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение о краже имущества 44-летней местной жительницы.

Полицейские, выехавшие по указанному в сообщении адресу, осмотрели место происшествия, опросили соседей и потерпевшую. Женщина сообщила, что пропажу сотового телефона обнаружила утром. Самостоятельные попытки разыскать имущество не увенчались успехом. Отвечая на вопросы полицейских, местная жительница пояснила, что накануне она распивала спиртные напитки вместе со своим знакомым. В гости также приходила ее подруга.

Сотрудники уголовного розыска установили личности и местонахождение всех, кто приходил в квартиру заявительницы. Одного из гостей - мужчину 1958 года рождения, полицейские обнаружили в квартире, расположенной на ул. Садовой, во время чаепития в компании своего приятеля. В ходе общения с полицейскими 65-летний житель Самары признался в краже сотового телефона в тот момент, когда хозяйка квартиры отвлеклась и не могла заметить его действий. Мужчина зашел на кухню и забрал лежавший на столе гаджет знакомой. Похищенное житель Самары добровольно выдал сотрудникам полиции.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее не судимому мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ. Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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