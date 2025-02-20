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Самарец хотел спасти деньги и отдал их мошенникам

20 февраля 2025 12:52
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Самарец хотел спасти деньги и отдал их мошенникам

 

В полицию Самары обратился местный житель 1957 года рождения с заявлением о хищении крупной денежной суммы.

 Злоумышленники убедили потерпевшего в том, что некто пытается перевести 620 тысяч рублей, вырученные заявителем с продажи своего автомобиля, и необходимо как можно быстрее обезопасить их, оформив перевод на «безопасный» счет. После того, как мужчина сказал о том, что у него нет такой технической возможности, собеседники заверили его, что направят к нему доверенное лицо, которое, получив деньги нарочно, проведет необходимую операцию. Согласившись, заявитель отдал деньги мужчине, который пришел к нему домой, после чего собеседники перестали выходить с ним на связь. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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