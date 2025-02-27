Самарчанка заплатила за отзыв мошенникам более 120 тысяч рублей

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В феврале в дежурную часть отдела полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре обратилась женщина 1975 года рождения, аппаратчик одного из заводов города. Заявительница сообщила, что в мессенджере ей пришло сообщение от знакомого слесаря с просьбой оставить отзыв о его работе.

Женщина, не подозревая обмана, перешла по прикрепленной ссылке. Вскоре ей начали поступать сообщения о списании денежных средств. Общая сумма причиненного ущерба составила более 120 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.