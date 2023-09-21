Самарчанка украла дезодоранты, но ее задержала Росгвардия

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В вечернее время сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии находились на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе Самары. От дежурного экипаж получил информацию о сработавшей кнопке тревожной сигнализации – помощь стражей порядка потребовалась в торговом центре, расположенном на улице Красноармейской.

К прибывшим на место происшествия патрульным за помощью обратились работники службы безопасности одного из гипермаркетов. Они рассказали, что при помощи видеонаблюдения заметили в секции «Косметика» женщину, которая намеревалась похитить товар. Посетительница складывала в свою сумку дезодоранты, явно не собираясь их оплачивать.

Сотрудники Росгвардии вместе с представителями службы безопасности задержали предполагаемую злоумышленницу в тот момент, когда она пересекала линию касс. В ее сумке были обнаружены 13 дезодорантов общей стоимостью более 3,5 тысяч рублей. Росгвардейцы передали задержанную своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.