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Самарчанка изготавливала для подачи в налоговые органы поддельные договоры и справки об оказании стоматологических услуг

22 ноября 2024 10:14
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Самарчанка изготавливала для подачи в налоговые органы поддельные договоры и справки об оказании стоматологических услуг

45-летняя женщина, являясь заведующей одного из отделов медицинского учреждения, знала, что в соответствии с налоговым законодательством гражданам, обращающимся за дорогостоящими видами лечения, положены социальные налоговые вычеты, и, в силу возложенных на нее обязанностей, располагала возможностью оформления финансово-хозяйственных документов, подтверждающих оказание пациентам платных медицинских услуг.

Следствием установлено, что на протяжении нескольких лет обвиняемая, договорившись с «пациентами», изготавливала для подачи в налоговые органы поддельные договоры и справки об оказании стоматологических услуг, на основании которых в дальнейшем получала налоговые вычеты.

Похищенными таким образом денежными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению. Сумма причиненного бюджету Российской Федерации ущерба составила более 320 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Самары суд для рассмотрения по существу. В ходе предварительного следствия ранее не судимая фигурантка возместила ущерб в полном объеме.

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