Ранее судимого жителя Самары задержали за приготовление к сбыту наркотиков

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Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков изъято 84 граммов клефедрона, что законодатель относит к крупному размеру.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что ранее судимый житель Самары причастен к незаконному обороту наркотических средств.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали мужчину на одной из лестничных площадок жилого дома, расположенного на проспекте Юных Пионеров. При личном досмотре в присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли у мужчины брикет с порошкообразным веществом белого цвета.

В экспертно - криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области исследованием установлено, что содержимым брикета является новое наркотическое средство синтетического происхождения клефедрон массой порядка 84 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса безработный, ранее судимый за кражу, грабеж, незаконный оборот наркотиков, задержанный пояснил оперуполномоченному, что, решил найти себе подработку, из сети Интернет узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал кандидату высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забирать в тайниках закладки, расфасовывать на мелкие дозы, прятать и фиксировать их месторасположение с помощью фотосъёмки. Отец несовершеннолетнего ребенка подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Он успел забрать только одну закладку, когда его задержали сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.