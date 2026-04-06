Пропавший смартфон: полиция Жигулёвска нашла вора среди знакомых потерпевшего

В дежурную часть ОМВД России по городу Жигулёвску обратился местный житель 1978 года рождения, который сообщил: находясь в гостях в квартире на ул. Радиозаводская, после застолья обнаружил пропажу сотового телефона и банковской карты, которой неизвестный оплатил покупки на 1700 рублей. С учетом износа смартфона, заявитель оценил причиненный ему материальный ущерб в размере более 10 тысяч рублей.

В ходе опроса мужчины полицейские установили, что накануне пропажи имущества он находился в гостях, где в компании знакомых распивал спиртные напитки. Утром, проснувшись дома, обнаружил отсутствие смартфона и банковской карты. Поняв, что самостоятельно с ситуацией не справится, обратился за помощью к полицейским.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету заявителя и установили, что его картой расплачивались в магазинах на территории города. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах. Изучив полученные материалы, сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. После чего задержали одного из участников застолья — безработного местного жителя 1977 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления, и доставили его в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный дал признательные показания и пояснил, что похищенный у одного из участников застолья телефон по дороге домой сдал в ближайший ломбард, а с помощью чужой банковской карты приобрел для себя алкоголь и сигареты.

Следственным отделом О МВД России по городу Жигулёвску по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Похищенный телефон оперуполномоченные изъяли из указанного злоумышленником ломбарда и после необходимых следственных действий вернут законному владельцу.