Я нашел ошибку
Главные новости:
Из Дербентского района Дагестана эвакуировали более четырех тысяч человек из-за прорыва дамбы
Почту России модернизируют, чтобы сделать услуги более удобными для граждан
Более 400 спортсменов объединил турнир по дзюдо памяти Павла Иванникова в Самаре
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Молодёжная научная конференция пройдет в стенах Самарского университета им. Королёва
Фермеры попросили Минпромторг отменить маркировку их молочной продукции
Народный артист РСФСР К Сергей Лейферкус отметил юбилей на сцене Шостакович опера балет!
Учащийся колледжа выразил слова благодарности сотрудникам тольяттинской полиции
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
-0.6
EUR 92.19
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пропавший смартфон: полиция Жигулёвска нашла вора среди знакомых потерпевшего

В дежурную часть ОМВД России по городу Жигулёвску обратился местный житель 1978 года рождения, который сообщил: находясь в гостях в квартире на ул. Радиозаводская, после застолья обнаружил пропажу сотового телефона и банковской карты, которой неизвестный оплатил покупки на 1700 рублей. С учетом износа смартфона, заявитель оценил причиненный ему материальный ущерб в размере более 10 тысяч рублей.

В ходе опроса мужчины полицейские установили, что накануне пропажи имущества он находился в гостях, где в компании знакомых распивал спиртные напитки. Утром, проснувшись дома, обнаружил отсутствие смартфона и банковской карты. Поняв, что самостоятельно с ситуацией не справится, обратился за помощью к полицейским.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету заявителя и установили, что его картой расплачивались в магазинах на территории города. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах. Изучив полученные материалы, сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. После чего задержали одного из участников застолья — безработного местного жителя 1977 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления, и доставили его в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный дал признательные показания и пояснил, что похищенный у одного из участников застолья телефон по дороге домой сдал в ближайший ломбард, а с помощью чужой банковской карты приобрел для себя алкоголь и сигареты.

Следственным отделом О МВД России по городу Жигулёвску по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Похищенный телефон оперуполномоченные изъяли из указанного злоумышленником ломбарда и после необходимых следственных действий вернут законному владельцу.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Весь список