Пресечена деятельность ОПГ похитившей более 2 млрд рублей из ПФР 

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В России пресечена деятельность организованной преступной группы (ОПГ), похитившей более 2 млрд рублей средств Пенсионного фонда России (ПФР), пишут "Известия" со ссылкой на сообщение в пресс-службе ФСБ в понедельник, 20 февраля.

Сообщается, что по делу, расследуемому Следственным департаментом МВД России по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК России о масштабных хищениях в ПФР, более 30 человек задержаны в Ингушетии, Северной Осетии и Москве.

В ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда РФ и АО «Почта России».

По данным ФСБ, в период с 2019 по 2021 год члены группы в целях хищения организовали незаконное формирование перерасчета пенсий граждан РФ без их ведома.

«Денежные средства, согласно установленной процедуре, сотрудники Пенсионного фонда перечисляли на банковские счета одного из филиалов АО «Почта России» для обналичивания. Законные пенсии развозились по отделениям почтовой связи РИ для выдачи населению, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий денежные средства похищались участниками ОПГ», — отметили в спецслужбе.

Фото: pxhere.com