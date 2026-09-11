Полицейские расследуют крупное хищение валюты у 67-летнего самарского предпринимателя

В дежурную часть полиции поступило заявление от местного жителя о хищении иностранной валюты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Индивидуальный предприниматель рассказал оперуполномоченным, что ему на сотовый телефон в течение нескольких часов поступали звонки с номеров, зарегистрированных в различных регионах России. Во время общения незнакомец, представившийся работником правоохранительных органов, пояснил, что в одном из городов произошло хищение денежных средств в крупном размере, которые через его счёт переведены для финансирования ВСУ, и потребовал для доказательства невиновности сотрудничать со следствием.

После того как введённый в заблуждение самарец дал своё согласие, к разговору подключили сотрудника несуществующей организации «Русфинмониторинг». Женщина с помощью наводящих вопросов выяснила, что мужчина хранит дома сбережения в иностранной валюте. Ему подробно разъяснили необходимость подтверждения, что эти деньги не являются похищенными: для сравнения номеров и серий купюр требовалось упаковать банкноты в пакет и картонную коробку, после чего передать курьеру, который назовёт пароль.

Потерпевший в указанное время вышел на улицу, где встретил девушку, которая сообщила пароль «Я от Ивана Ивановича». Он передал ей коробку с деньгами. Вернувшись домой, индивидуальный предприниматель понял, что его обманули, и обратился за помощью в полицию.

Полицейские напоминают: сотрудники государственных органов не звонят гражданам с требованием передать наличные денежные средства курьеру или упаковать их для «проверки». Любые просьбы подтвердить невиновность, передать деньги «для сравнения серий купюр» или «инкассации» — верный признак мошенничества. Если вам звонят с подобными историями — немедленно прекратите разговор и самостоятельно обратитесь в ближайшее подразделение полиции или позвоните по номеру 112. Будьте бдительны: злоумышленники специально создают атмосферу спешки и страха, чтобы заставить человека действовать на эмоциях, не успев обдумать ситуацию и посоветоваться с близкими.