Полицейские раскрыли серию краж из гаражей в Чапаевске

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С декабря 2020 года по январь 2021 в дежурную часть О МВД России по г. Чапаевску поступали заявления от местных жителей о кражах, совершенных из гаражей.

Полицейские осмотрели места происшествия и опросили жителей ближайших домов, отработали на причастность к кражам лиц, ранее судимых за совершение аналогичных преступлений.

Сотрудники полиции установили, что преступники проникали внутрь путем повреждения замков. Добычей злоумышленников становились различные хозяйственные инструменты.

В ходе засадных мероприятий полицейские задержали подозреваемых, в момент совершения злоумышленниками очередной кражи. Для дальнейшего разбирательства задержанных доставили в отдел полиции. Подозреваемыми оказались двое безработных местных жителей 1993 и 1997 годов рождения.

При задержании полицейские изъяли часть похищенного имущества. Подозреваемые в содеянном сознались и рассказали, что похищенное имущество продавали, а полученные денежные средства тратили на личные нужды.

По версии следствия, на счету у задержанных пять краж из гаражей. Следственным отделом О МВД России по г. Чапаевску возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.